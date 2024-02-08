Полиция Тюмени возбудила дело об избиении подростков в подъезде дома в Новопатрушево

Двух 16-летних парней при выходе из подъезда дома в Новопатрушево 5 февраля избили двое мужчин, досталось и их подруге-однокласснице, у которой они были в гостях. Мать одного из пострадавших в комментариях к видео инцидента сообщила, что парня начали избивать за шапку, на которой была кадетская символика, а обидчики перед этим вышли из бара (соседняя дверь с подъездом). В полиции возбуждено уголовное дело.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению", – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Расследование преступления взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. В числе пострадавших двое юношей 2007 г.р. и девушка 2008 г.р., после осмотра в ОКБ-2 их отправили на амбулаторное лечение.