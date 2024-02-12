Тюменские силовики проверяют информацию об избиении прохожих в Тюмени

В тюменских пабликах опубликованы ролики, на которых молодые люди на улице и в общественном месте бьют предположительно подростков и записывают видео происходящего, чтобы выложить в интернет, сообщениями заинтересовались в полиции, прокуратуре и СК.
"Проводится проверка по факту выявленного в одном из менеджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции", - заявили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
"В Тюмени организована процессуальная проверка по информации, опубликованной в СМИ о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. ... Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности лиц, запечатленных на видео, и выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в региональном СУ СК.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в ходе которой установить причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила облпрокуратура.
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