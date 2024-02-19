Подросткам из "Ступеней" рассказали про работу пожарных

Фото предоставлено пресс-службой Областного центра профилактики и реабилитации

Бойцы пожарной охраны провели профориентационную встречу с участниками проекта "Ступени" в областном центре профилактики и реабилитации, сообщила пресс-служба центра.

В рамках профориентационных мероприятий подростки изучили работу сотрудников МЧС России по Тюменской области, а также оценили оснащение пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части Тюмени не только поделились секретами службы, но и рассказали ребятам о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать беды. Подростки интересовались особенностями применения оборудования, техническими характеристиками спецавтомобиля. Каждый желающий сумел побывать в кабине пожарной машины, включить сирену и проблесковые маячки.

По словам культорганизатора центра профилактики и реабилитации Андрея Трацевского, для подростков полезно получить важные знания о пожарной безопасности, но и прочувствовать дух профессии пожарного и спасателя. Как подчеркнул начальник отдельного поста 40-й пожарно-спасательной части Тюмени майор внутренней службы Роман Иксанов, для того, чтобы попасть на службу в спецподразделения, нужно иметь отменное здоровье, а также постоянно воспитывать в себе лучшие волевые качества, ни о каких вредных привычках не может быть и речи.

Огнеборцы пожелали ребятам выбрать правильный путь, а также ориентироваться в своей деятельности на серьезных авторитетных людей, ставших настоящими героями для окружающих.