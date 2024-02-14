Подросткам рассказали про движение "Трезвая Тюмень"

Фото - пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

В Областном центре профилактики и реабилитации прошла встреча участников реабилитационной программы "Ступени" с активистами общественной организации "Трезвая Тюмень", сообщает пресс-служба центра профилактики и реабилитации.

Во главе общественной организации "Трезвая Тюмень" стоят отставные офицеры, которые более тридцати лет работают с молодежью, в том числе в учебных заведениях. Встреча прошла в рамках проекта, получившего поддержку гранта губернатора Тюменской области. По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в России для продвижения идей трезвости и оздоровления населения.

Представителей движения "Трезвая Тюмень" подростки провожали аплодисментами. Многие высказали намерение после завершения своего реабилитационного курса присоединиться к активистам общественной организации для работы со сверстниками по принципу "от равного – к равному". Культорганизатор Областного центра профилактики и реабилитации Андрей Трацевский отметил,что важно, чтобы в ходе смены участники проекта "Ступени" постоянно общались с мудрыми и знающими людьми, получая от них важные жизненные установки. Зачастую в последующем они выбирают себе в качестве наставника таких значимых взрослых, которые сумели заинтересовать их полезными увлечениями.