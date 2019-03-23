Тюмень за день: 22 марта

Фото Ирины Алькаевой

В театре кукол открылась выставка театральных художников

В Тюменском театре кукол открылась выставка авторских работ театральных художников и мастеров авторской куклы "Театр вдохновляет". Она приурочена к старту традиционной театральной недели, которая проходит в театре кукол с 21 по 27 марта.

Росгвардейцы получили в Тюмени ключи от 153 квартир

153 сотрудника Управления Росгвардии по Тюменской области получили ключи от квартир в новом доме в Тюмени.

Тюменские лыжницы – победительницы первенства России среди юниоров и юниорок

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н.Носковой Наталия Мекрюкова, выступающая в составе юниорской сборной России, выиграла "золото" в спринте на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров в Сыктывкаре.

Началась подача заявок на конкурс "Моя идея"

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс проектов "Моя идея". Жители Тюмени и юга области смогут получить на реализацию до 250 тысяч рублей на реализацию социально значимых инициатив.

О тюменском деревянном зодчестве расскажут на лекции

Виртуальная экскурсия "Архитектурное наследие Тюмени" пройдет в Библиотеке истории города 23 марта. О жемчужинах тюменской школы домовой резьбы расскажет краевед Валерий Чупин.

В Тюменской области на треть выросло число операций по банковским картам

На 1 января 2019 года жителям Тюменской области с учетом ХМАО И ЯНАО выдано 7,6 млн платежных карт, из них 1,4 млн карт национальной платежной системы "Мир". В среднем на каждого жителя региона приходится по две платежные карты.