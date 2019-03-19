В Тюмени 21 марта проверят сирены

11:45 19 марта 2019
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Техническая проверка системы централизованного оповещения Тюменской области будет проведена 21 марта с 15.10 до 15.15. Звучание электрических сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". 

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию Тюменской областной службы экстренного реагирования. Горожан призывают соблюдать спокойствие.

Теги: проверки , ЧС
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