В Тюмени 21 марта проверят сирены

Техническая проверка системы централизованного оповещения Тюменской области будет проведена 21 марта с 15.10 до 15.15. Звучание электрических сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".
По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию Тюменской областной службы экстренного реагирования. Горожан призывают соблюдать спокойствие.
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