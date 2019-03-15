У маршрута №145 изменится расписание и добавится остановка

В Тюмени изменения вносятся в маршрут №145 "з-д Медоборудования — с/о Самотлор".

По сообщению Тюменьгортранса, с 17 марта 2019 года в воскресные дни у него изменится расписание. Уточнить его можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" или по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-250-0722.С понедельника по субботу автобус будет курсировать по-прежнему расписанию.

С 23 марта 2019 года в схему движения маршрута включается промежуточный остановочный пункт "Биофак" при движении в сторону улица Избышева. Добавим, что эта остановка будет включена и в маршрут №147 "з-д Медоборудование — с/о Сосновая поляна-2".