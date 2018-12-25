Тюмень за день: 25 декабря

Фото Ирины Алькаевой

Юных тюменцев приглашают на купеческую елку

Новогоднюю развлекательную программу для детей "Купеческая елка: традиции, обычаи, современность" проведут 28 декабря в 17.30 и 29 декабря в 12.30 в Библиотеке истории города (Щербакова, 11).

В Тюмени откроется уличная выставка о побывших здесь людях

Фотовыставка "Проездом в Тюмени", посвященная персонам, когда-либо побывавшим в нашем городе, откроется на Текутьевском бульваре.

Тюменские поисковики готовят сборник солдатских медальонов

В Тюменском областном поисковом центре ведется работа над книгой, в которой будут собраны вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные поисковиками при проведении экспедиций.

В Тюменской области планируют оказывать поддержку мамам-первородкам

Правительство Тюменской области планирует с 2019 года оказывать стимулирующую поддержку молодым женщинам, собирающимся стать мамой впервые. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

Биатлонист Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры

Известный российски биатлонист Антон Шипулин решил завершить свою спортивную карьеру. Последним стартом в большом спорте для него станет "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

Юные тюменцы собирали кубик Рубика и меняли отличные оценки на подарки

Второй, предновогодний турнир "Кубика Рубика" для ребят всех возрастов на ценные призы состоялся 23 декабря в Тюмени. Помимо состязания в рамках традиционного ежемесячного праздника "Золотая голова – золотые пятерки!" юные тюменцы получили ценные подарки за отличные отметки в школе. В акции приняли участие более ста человек.