На двух улицах в центре Тюмени организовано одностороннее движение

Одностороннее движение транспорта организовано на участке улицы Перекопской от улицы Республики до улицы Ленина, а также на участке улицы Красина от улицы Ленина до улицы Республики, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Нововведение действует с сегодняшнего дня.

Напомним, в Тюмени одностороннее движение транспорта будет организовано на участках семи центральных улиц. Кроме упомянутых улиц это предусматривается на улице Хохрякова (на участке от улицы Семакова до улицы Дзержинского), на улице Володарского (от улицы Первомайской до улицы Тургенева), на улице Кирова (от улицы Ленина до улицы Герцена), на улице Герцена (от улицы Семакова до улицы Челюскинцев), на улице Семакова (от улицы Герцена до улицы Урицкого).