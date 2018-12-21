В Тюмени продлят маршрут №45

В следующем году в областном центре изменится схема движения и расписание автобуса №45 "ЖК "Звездный городок" — ОБИЛ (Центр нейрохирургии)".

По сообщению Тюменьгортранса, маршрут продлевается до конечного остановочного пункта "улица Созидателей". Из схемы движения маршрута исключаются остановки "ул. Федюнинского" и "мкр. Южный" в прямом и обратном направлении, "Автокемпинг", "ул. Бахарева", "поворот на больничный комплекс Нефтяник", "ул. Революции" (в направлении города).

Автобусы будут курсировать по улицам Дмитрия Менделеева, Пермякова, Солнечной, Юрия Семовских, Уездной, Губернской, Александра Протозанова, Обдорской. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "ул. Д. Менделеева", "Школа № 92", "ул. Бориса Опрокиднева", "ул. П. Артамонова", "Многопрофильный клинический центр", "Радиологический центр", "ул. Престольная", "ул. Посадская", "ул. Слободская", "ул. А. Протозанова", "ул. Губернская", "ул В. Бованенко", "мкр. Ямальский-2", "ул. Арктическая", "ул. Обдорская", а также остановки "Госпиталь "Мать и дитя", ОБИЛ (Центр нейрохирургии) (по направлению из города).

Автобусы начнут ходить по новой схеме с 12 января.