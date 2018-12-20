В маршруты №8, 29, 53 включат новые остановки

По сообщению Тюменьгортранса, в схемы маршрутов №8 "ул.Таллинская — д.Матмасы", №29 "Городская поликлиника №8 — мкр.Суходольский" и №53 "мкр.Тюменский — ЖК Звездный городок" будут включены остановки "Детский сад №141" на улице Монтажников. Изменения начнут действовать с 22 декабря.

В схему автобусов №8 и №29 добавляется остановка при движении в сторону улицы 30 лет Победы, в схему маршрута №53 — при движении в сторону улицы Широтной.

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", также уточнить его можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.