У маршрута №34 добавятся остановки

15:19 06 декабря 2018
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В Тюмени в схему маршрута № 34 "ЖДВ – с/о "Березняки" включены новые промежуточные остановки. По сообщению Тюменьгортранса, с 8 декабря автобус начнет останавливаться на остановках "ул. Георгия Жукова" на улице Березняковской в прямом и обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , остановки
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