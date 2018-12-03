Автобус №29 меняет маршрут

В Тюмени с 9 декабря изменится схема движения и расписание маршрута №29 "Городская поликлиника № 8 — мкр. Суходольский".

Автобус будет курсировать по улицам Воровского, Энергетиков, Пермякова. Из схемы движения исключаются остановки "Кросно", "з-д Медоборудования", "Школа № 41" (в направлении улицы Гилёвская роща), СибНИПИгазстрой, сообщает Тюменьгортранс.

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "Школа № 41" (ул. Энергетиков, 102, стр. 7, в сторону ул. Республики), "ул. Воровского" (в направлении ул. Новаторов), "ул. Воровского" (в сторону ул. Энергетиков), "Автовокзал" (в прямом и обратном направлениям), "Сталепромышленная", "Мировой суд ЛАО", "Пригородный рынок".

На время перекрытия по улице Одесской из схемы движения маршрута исключились остановки "Медицинский университет", "ул. Котовского" в прямом и обратном направлениях. Автобусы идут в объезд по улицам Республики и Мельникайте.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание также можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.