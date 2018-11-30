Тюмень за день: 30 ноября

В Тюмени открылась почта Деда Мороза

Тюменцы и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника до 23 декабря.

Новая лаборатория ТюмГУ займется изучением городской культуры в России и за рубежом

Идея проекта – разработать новые методики и применить их к изучению современной культуры, сравнить и описать современную городскую культуру через большие данные о событиях и местах

Тюменца, убившего больную мать гантелей, признали невменяемым

С учетом степени тяжести совершенного преступления, а также психического расстройства мужчина нуждается в принудительном лечении, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Три спектакля из репертуара Тюменского драмтеатра покажут в последний раз

Тюменцев приглашают на заключительные показы спектаклей "Одолжите тенора", "Метод Гренхольма" и "Пули над Бродвеем".

В Тюмени осужден виновник ДТП, разъезжавший пьяным по городу с неисправными тормозами

Мужчина уже не раз привлекался к ответственности и оставался без водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.