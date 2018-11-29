Перекресток улиц Одесской и Котовского временно закроют для транспорта

09:15 29 ноября 2018
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С 1 до 3 декабря на перекрестке улицы Одесской с улицей Котовского будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с проведением капитального ремонта по улице Одесской.

В эти дни по улице Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от улицы Пржевальского до улицы Одесской, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Для объезда автомобилистам предлагается использовать улицу 50 лет Октября, улицу Энергетиков, улицу Мельникайте.

Теги: дорожное движение
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