Перекресток улиц Одесской и Котовского временно закроют для транспорта

С 1 до 3 декабря на перекрестке улицы Одесской с улицей Котовского будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с проведением капитального ремонта по улице Одесской.

В эти дни по улице Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от улицы Пржевальского до улицы Одесской, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Для объезда автомобилистам предлагается использовать улицу 50 лет Октября, улицу Энергетиков, улицу Мельникайте.