В центре Тюмени станет больше участков с односторонним движением

В Тюмени одностороннее движение транспорта будет организовано на участках семи центральных улиц. Новая схема движения начнет действовать с 21 декабря 2018 года.

По сообщению городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, одностороннее движение вводится на улице Хохрякова (на участке от улицы Семакова до улицы Дзержинского), на улице Володарского (от улицы Первомайской до улицы Тургенева), на улице Кирова (от улицы Ленина до улицы Герцена), на улице Герцена (от улицы Семакова до улицы Челюскинцев), на улице Перекопской (от улицы Республики до улицы Ленина), на улице Семакова (от улицы Герцена до улицы Урицкого), на улице Красина (от улицы Ленина до улицы Республики).

Решение было принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тюмени в целях повышения уровня безопасности дорожного движения в центральной части города, создания дополнительных парковочных мест и повышения пропускной способности дорог.