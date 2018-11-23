В маршрут №7м включили еще одну остановку

16:16 22 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 24 ноября в схему маршрута №7м "ул.Вересковая — ЖК Юбилейный" включен новый остановочный пункт. Это остановка "Сквер Якова Неумоева", расположенная в районе улицы Рижской, №70.

В Тюменьгортрансе уточняют, что на время перекрытия на улице Одесской этот остановочный пункт исключается из схемы движения маршрута.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобус , остановки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018