В маршрут №7м включили еще одну остановку

В Тюмени с 24 ноября в схему маршрута №7м "ул.Вересковая — ЖК Юбилейный" включен новый остановочный пункт. Это остановка "Сквер Якова Неумоева", расположенная в районе улицы Рижской, №70.

В Тюменьгортрансе уточняют, что на время перекрытия на улице Одесской этот остановочный пункт исключается из схемы движения маршрута.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.