У автобуса №156 добавятся остановки

16:10 09 ноября 2018
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По информации Тюменьгортранса, с 10 ноября в схему маршрута № 156 "Областная библиотека — с/о "Липовый остров" включены новые промежуточные остановочные пункты "Улица 6-я Западная" в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , остановки
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