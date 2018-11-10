У автобуса №156 добавятся остановки

По информации Тюменьгортранса, с 10 ноября в схему маршрута № 156 "Областная библиотека — с/о "Липовый остров" включены новые промежуточные остановочные пункты "Улица 6-я Западная" в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.