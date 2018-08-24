В субботу центр Тюмени закроют для движения транспорта из-за технофестиваля

В субботу, 25 августа, с 8 до 18 часов в связи с проведением Первого технофестиваля #ДОРОГАВШКОЛУ будет ограничено движение по улицам 8-е марта на участке от Республики до Хохрякова, Водопроводной на участке от Республики до Хохрякова, Володарского на участке от Первомайской до Орджоникидзе.

Автомобилистам следует заранее выбирать пути проезда, предупреждает Госавтоинспекция.

В программе технофестиваля - выступления картингистов, автограф-сессия с участием автоспортсменов, выступления байкеров и инспекторов ДПС, спортсменов стрит-воркаут, черлидеров, творческих коллективов и многое другое.