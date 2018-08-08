На улице Таврической на два месяца ограничено движение

09:15 08 августа 2018
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В Тюмени в связи с устройством инженерных коммуникаций на двух участках улицы Таврической последовательно ограничат движение транспорта.

С 8 по 31 августа для автомобилей закрыт участок улицы Таврической от дома №6 до дома №2, а с 31 августа до 28 сентября — на участке от дома №2 до перекрестка с улицей Белинского. В городском департаменте дорожной инфраструктуры отмечают, что на этот период на улице Белинского будет организовано двустороннее движение для транспорта.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Теги: дорожное движение
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