На улице Водопроводной на две недели ограничат движение

09:20 06 августа 2018
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В Тюмени на пересечении автомобильных дорог на улицах Водопроводной — Сакко движение будет прекращено с 13 по 27 августа. На этом участке пройдут работы по строительству сетей водопровода и канализации.

Пути объезда: ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Теги: дорожное движение
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