На улице Водопроводной на две недели ограничат движение

В Тюмени на пересечении автомобильных дорог на улицах Водопроводной — Сакко движение будет прекращено с 13 по 27 августа. На этом участке пройдут работы по строительству сетей водопровода и канализации.
Пути объезда: ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru