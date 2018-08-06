На улице Водопроводной на две недели ограничат движение

В Тюмени на пересечении автомобильных дорог на улицах Водопроводной — Сакко движение будет прекращено с 13 по 27 августа. На этом участке пройдут работы по строительству сетей водопровода и канализации.

Пути объезда: ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.