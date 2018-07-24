Тюменец уплатил более сотни штрафов за нарушение ПДД только под угрозой лишиться автомобиля

17:19 24 июля 2018
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Фото: pixabay.com

В Тюмени 21-летний местный житель погасил внушительную задолженность по штрафам ГИБДД, когда возник риск расстаться с дорогостоящей иномаркой.

Молодой человек за свой небольшой водительский стаж успел собрать 123 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга дошла до 127 тысяч рублей.

В добровольный срок задолженность тюменец не оплатил. Тогда судебными приставами в отношении него было вынесено постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ, а также был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля Mersedes.

Перспектива расстаться с машиной испугала должника, поэтому он полностью погасил имеющуюся задолженность, сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Теги: судебные приставы
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