Тюменцам предлагают обменять скопившуюся мелочь на банкноты

В мае этого года тюменцы могут обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а за часть сдаваемой мелочи получить памятные монеты. Акцию по обмену монет проводит Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России.

Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Акция проводится для того, чтобы вернуть монеты в денежный оборот и продлить их "активную жизнь".

Специалисты Банка России предлагают тюменцам провести инвентаризацию в своих домах, гаражах, достать монету из копилок, тумбочек, принести ее в банки для обмена или для зачисления на платежную карту. Также можно просто потратить мелочь в магазине. Этим вы внесете свой небольшой вклад в регулирование наличного денежного обращения Тюменской области.

В акции участвуют Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Связьбанк и другие кредитные организации. Подробности и период проведения акции по обмену монет необходимо уточнять в офисах банков в Тюмени.