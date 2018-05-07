В связи с репетицией парада в Тюмени перекроют несколько центральных улиц

Репетиция парада в в честь Дня Победы пройдет в Тюмени сегодня, 7 мая. В связи с этим с 18:45 до 21:00 в городе ограничат движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:
- по улице Республики на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев;
- по улице Ленина на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев;
- по улице Орджоникидзе на участке от улицы Хохрякова до улицы Герцена;
- по улице 8 Марта на участке от улицы Хохрякова до улицы Ленина;
- по улице Водопроводной на участке от улицы Хохрякова до улицы Ленина;
- по улице Первомайской на участке от улицы Хохрякова до улицы Герцена.
Тюменьгортанс просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям и планировать заранее маршруты движения.
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