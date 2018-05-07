В связи с репетицией парада в Тюмени перекроют несколько центральных улиц

Репетиция парада в в честь Дня Победы пройдет в Тюмени сегодня, 7 мая. В связи с этим с 18:45 до 21:00 в городе ограничат движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

- по улице Республики на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев;

- по улице Ленина на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев;

- по улице Орджоникидзе на участке от улицы Хохрякова до улицы Герцена;

- по улице 8 Марта на участке от улицы Хохрякова до улицы Ленина;

- по улице Водопроводной на участке от улицы Хохрякова до улицы Ленина;

- по улице Первомайской на участке от улицы Хохрякова до улицы Герцена.

Тюменьгортанс просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям и планировать заранее маршруты движения.