Автобус № 54 пойдет до ЖК "Звездный городок"

С 29 апреля в Тюмени изменится схема движения автобуса №54 "Совмещенный мост – Рощинское кольцо".

Маршрут продлен до конечного остановочного пункта "ЖК "Звездный городок". Движение обновленного маршрута будет организовано по улицам Мельникайте (через Совмещенный мост) и Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "парк им. Гагарина", "Больница", "Школа № 48", "Аптека", "ул. Мусоргского", "поворот на автобазу № 100" в прямом и обратном направлениях, а также остановка "Совмещенный мост" при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения исключается конечный остановочный пункт "Совмещенный мост".

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.