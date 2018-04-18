Автобус № 54 пойдет до ЖК "Звездный городок"

12:00 18 апреля 2018
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С 29 апреля в Тюмени изменится схема движения автобуса №54 "Совмещенный мост – Рощинское кольцо".

Маршрут продлен до конечного остановочного пункта "ЖК "Звездный городок". Движение обновленного маршрута будет организовано по улицам Мельникайте (через Совмещенный мост) и Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "парк им. Гагарина", "Больница", "Школа № 48", "Аптека", "ул. Мусоргского", "поворот на автобазу № 100" в прямом и обратном направлениях, а также остановка "Совмещенный мост" при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения исключается конечный остановочный пункт "Совмещенный мост".

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".  Узнать расписание можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

Теги: общественный транспорт
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