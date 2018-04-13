На участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта

В Тюмени остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице Максима Горького на участке от улицы Республики до улицы Механической, в районе площади 400-летия Тюмени. Соответствующий знак установят в мае.
Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, решение было принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по крайней правой полосе.
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