В центре Тюмени на восьми перекрестках не работают светофоры

17:05 12 апреля 2018
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Из-за аварийного отключения электричества в центральной части города не работают светофоры на восьми магистральных перекрестках. ГИБДД рекомендует автомобилистам планировать маршрут и пути объезда в час пик с учетом возможных затруднений.

Ориентировочно до 18:30 отключены светофоры на улице Республики у "Космоса", гостиницы "Восток", на перекрестках с улицами Тульской, Одесской, Мельникайте, а также на пересечениях улиц Ленина и Орджоникидзе, Орджоникидзе и Герцена, Герцена и Грибоедова.

Как сообщает областная автоинспекция, до включения светофоров на этих перекрестках регулировать движение будут наряды ДПС.

Теги: дорожное движение
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