В Тюмени автобус №57 будет заезжать в ЖК "Плеханово"

14:40 05 апреля 2018
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С 14 апреля маршрут № 57 "ТЭЦ-2 – Московский дворик" будет курсировать через жилой комплекс Плеханово. В схему движения маршрута включаются промежуточные остановочные пункты: "ул. Кремлевская", "ЖК Плеханово", "ул. Андрея Кореневского", сообщает Тюменьгортранс. 

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Фото: группа "ЖК Плеханово Тюмень - Группа Соседей"/ vk.com

Теги: автобус , микрорайон , общественный транспорт
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