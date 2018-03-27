Митрополит Тобольский освятил "Союз МС-08" перед запуском

Фото: Тобольская духовная семинария

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий посетил космодром Байконур, где освятил корабль "Союз МС-08" накануне запуска. Вместе с преподавателями и студентами Тобольской духовной семинарии он прибыл туда по приглашению командира корабля Олега Артемьева.

Запуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур состоялся 21 марта. Кроме космонавта Роскосмоса Олега Артемьева в составе экипажа члены длительной экспедиции МКС-55/56 — астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Стыковка корабля "Союз МС-08" с МКС была благополучно произведена 23 марта.

"На космодроме Байконур существует многолетняя традиция освящать ракеты перед запуском. Накануне запуска состоялось ее освящение, которое в этом году совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В день запуска митрополит Димитрий встретился с экипажем корабля и благословил на полет, окропив каждого космонавта святой водой", — говорится в сообщении Тобольской духовной семинарии.

Там отмечают, что космонавт Олег Артемьев по приглашению митрополита Димитрия в ноябре 2015 года побывал в тобольских духовных школах, встретился со студентами семинарии и учащимися православной гимназии, а также также посетил детский фестиваль "Духовная песнь православной Сибири".