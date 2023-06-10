Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область

19:00 09 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область, в аэропорту его встретил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В апреле во время встречи глава региона Александр Моор пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Тюменскую область.

В регионе предстоятель Русской Православной церкви пробудет два дня и освятит новые храмы в Тобольске и Тюмени. 

"10 июня Святейший Патриарх освятит Вознесенский храм г. Тобольска, а 11 июня - Благовещенский собор г. Тюмени. Приглашаем верующих принять участие в этих исторических событиях и разделить радость молитвенного общения со предстоятелем Русской Церкви". - сообщают в пресс-службе Тобольской митрополии.

Теги: Александр Моор , патриарх Московский всея Руси Кирилл , Тобольская митрополия
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023