Школьники и студенты стали участниками Филофеевских чтений в Тюмени

ХХ Филофеевские образовательные чтения проходят в Тюменской области с 18 по 24 октября. Они открылись пленарным заседанием, на котором речь шла о важности развития духовности и патриотического воспитания молодежи.

Открывая пленарное заседание, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий также подчеркнул важность соработничества государства, церкви и общества по сохранению культурных традиций и исторической памяти.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Очень важен диалог между государством, гражданским обществом и конфессиями. У нас одна общая цель — укрепить национальными духовными ценностями молодое поколение.

Участниками пленарного заседания стали духовенство и прихожане, представители вузов, школьники и студенты, педагоги и воспитанники воскресных школ, духовных семинарий. Обращаясь к ним, руководитель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов отметил, что в регионе свыше 150 этносов и именно благодаря усилиям и гармоничному взаимодействию общества, государства и духовенства удается сохранить богатую многоконфессиональную культуру и развивать межнациональную дружбу.

Филофеевские чтения призваны пробудить интерес к изучению духовных, исторических основ. "Подобные Филофеевским чтениям мероприятия — это целая система знаний, которые мы хотим предоставить учащимся и молодежи, потому что они — будущее нашей страны. Хотелось бы, чтобы молодежь знала свои истоки, историю Российского государства, уделяла этому больше внимания и активнее участвовала в таких дискуссионных площадках, напитываясь их идеями и духом патриотизма", — подчеркнул руководитель комитета по делам национальностей Владислав Чернов.







В пленарном заседании с приветствиями и докладами выступили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, ректор Тюменского индустриального университета, руководитель совета ректоров вузов Вероника Ефремова и другие спикеры.

В рамках пленарного заседания состоялось подведение итогов регионального этапа конкурса "За нравственный подвиг учителя", награждение победителей шестого и седьмого сезонов международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", а также награждение победителей конкурса детского творчества и педагогического мастерства "Моя епархия". Торжественная часть завершилась концертом.

Далее чтения продолжились работой в 15 секциях, на нескольких площадках была организована онлайн-трансляция. Основными темами докладов, дискуссий и круглых столов стали духовно-нравственное воспитание детей, социальная деятельность церкви и государства, секулярный мир и религиозность, защита семьи, материнства и детства, казачество и многие другие.

24 октября в 18:00 в Тюменском театре кукол в рамках чтений состоится показ спектакля "Будь моим другом, Сережа" — о сыне священномученика Ефрема Долганева и племяннике священномученика Гермогена, епископа Тобольского.

Помимо обширной тюменской программы, в которой принимают участие научное и студенческое сообщества региона, в Тобольской православной гимназии с 14 по 22 октября проходят малые Филофеевские чтения.