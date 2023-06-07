Тюменцы смогут поклониться мощам великомученика Георгия Победоносца

Встреча ковчега с частицей святых мощей великомученика Георгия Победоносца состоится

9 июня в 14:45 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени. Святыня пробудет в нашем городе более суток, 10 июня в 18 часов ковчег отправится в другие регионы России, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

Принесение мощей воина и мученика за веру христианскую в епархии Русской Православной Церкви началось 6 мая в Москве, в день памяти святого, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С мая по сентябрь ковчег с мощами святого Георгия путешествует по стране и посетит более 100 городов России. Во всех храмах, принимающих святыню, совершаются акафисты вмч. Георгию Победоносцу, а также молебны о победе.



Тобольская митрополия приглашает жителей города и других населенных пунктов Тюменской области приложиться к святыне, помолиться о родственниках или знакомых, выполняющих сейчас свой воинский долг, о победе государства Российского и восстановлении мира.







