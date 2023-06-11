Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Тюмени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в один из важных православных праздников - Собор всех святых освятил Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени, Крестный ход совершён с мощами святого мученика Гермогена Тобольского.

Строительство Благовещенского собора в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году. Тогда он располагался на берегу Туры. В июле 1932 храм был взорван. Работа по восстановлению Благовещенского собора в городе Тюмени началась в 1997 год на новом месте - в сквере Депутатов. Первая свая под строительство была забита 7 апреля 2007 года. В алтарную стену собора произведена закладка кирпичей, извлеченных из фундамента взорванного Благовещенского собора.

Денем ранее патриарх освятил храм в Тобольске. В исторических для всех православных христиан событиях участвуют митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.