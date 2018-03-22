Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации договоров долевого строительства

09:15 22 марта 2018
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Прямая линия со специалистами Росреестра по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства, пройдет сегодня, 22 марта, с 12:00 до 13:00.

На вопросы жителей Тюменской области ответит  главный специалист отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Светлана Трифонова. Задать вопросы можно по телефону 8 (3452) 43-49-00.

Теги: долевое строительство , консультации , Росреестр
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