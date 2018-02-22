В Тюмени маршрут №29 продлят до микрорайона Суходольский

В областном центре с 3 марта изменится схема движения и расписание маршрута №29 "Городская поликлиника № 8 — Сталепромышленная". Маршрут продлевается до микрорайона Суходольский.

Как сообщили в Тюменьгортрансе, из схемы движения исключается конечный остановочный пункт "Сталепромышленная". Обновленный маршрут будет курсировать по улицам Олимпийской и Монтажников. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "Ул. Олимпийская", "Современник" (по направлению в сторону ул. Широтной), "Ул. Розы Трениной", "Школа № 65", "МЖК" (по направлению в сторону ул. Монтажников), "Мкр. Суходольский" в прямом и обратном направлениях, "ЖК "Юбилейный" при движении в центр города, а также остановка "Сибнипигазстрой".

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание также можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.