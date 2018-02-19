Тюменский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам ЖКХ

С 19 по 22 февраля в Тюмени работает горячая линия, посвященная жилищно-коммунальным услугам.

Получить консультации можно в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам: (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, а также в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник–четверг: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник–четверг: 8.00–17.00; пятница: 8.00–14.30; перерыв: 12.00–12.30.

Тюменцам напоминают, что ознакомиться с актуальными для потребителей вопросами в сфере ЖКХ можно на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе "Я потребитель. Я знаю свои права. ЖКХ".