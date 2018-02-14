Тюменский Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам транспортных услуг

Горячая линия, посвященная транспортным услугам, будет работать в Тюмени с 15 по 16 февраля.

Получить консультации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по номерам телефонов: (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, а также в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: четверг: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00–14.30, перерыв: 12.00–12.30.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления Роспотребнадзора.

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 69-67-86.

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 6-03-47; 6-03-50.

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46 (г. Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск).

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454) 62-52-82.

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00–15.45, перерыв: 12.00–12.45.