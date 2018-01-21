Ну путепроводе по улице Монтажников в Тюмени на две недели закроют один из съездов

16:00 20 января 2018
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s.auto.drom.ru
| Фото: s.auto.drom.ru

В связи со строительством ливневой канализации при строительстве транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с железной дорогой, с 22 января по 05февраля будет ограничено движение по правоповоротному съезду развязки при движении по улице Монтажников со стороны Широтной в сторону улицы 30 лет Победы в направлении Народной. 

Для движения в этом направлении на период временного ограничения рекомендуем использовать Проезд Монтажников или три левоповоротных съезда транспортной развязки.

Теги: дорога , ограничение движения
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