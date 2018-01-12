Тюмень за день: 11 января

Тюменцы продолжают собирать новогодние подарки для одиноких пенсионеров

В прошлом году в дни подобной акции поздравили более 500 одиноких дедушек и бабушек. В этом году активисты хотят навестить еще больше одиноких людей. Поэтому традиционная акция продлится до понедельника.

В "Космосе" выступят юные звезды города

Конкурс юных талантов "Звезды города" для детей от 5 до 18 лет пройдет в Тюмени 14 января. Цель проекта – найти талантливых ребят, чтобы помочь им развить их творческий потенциал.

ТФОМС сообщил, кто может пройти бесплатную диспансеризацию

Выявить риски и оценить состояние организма жители Тюменской области могут при комплексном обследовании в поликлиниках по месту жительства.

Жители Тюмени, волонтеры и власти совместно помогают погорельцам с улицы Олимпийской

38 человек из пострадавшего от пожара дома № 4 по улице Олимпийской временно поселились в гостинице "Колос". Условия их проживания оценили заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов и волонтеры – создатели группы "Помощь пострадавшим..." в соцсети "ВКонтакте".

Тюменцы получили призы в рамках проекта "Время чудить"

В праздничные новогодние дни на Цветном бульваре у главной елки города состоялся розыгрыш призов от партнеров проекта "Время чудить". В течение месяца горожане собирали купоны на розыгрыш при посещении мастер-классов и писали новогодние истории.