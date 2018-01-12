Тюменцы получили призы в рамках проекта "Время чудить"

В праздничные новогодние дни на Цветном бульваре у главной елки города состоялся розыгрыш призов от партнеров проекта "Время чудить". В течение месяца горожане собирали купоны на розыгрыш при посещении мастер-классов и писали новогодние истории.

Жителей города развлекали аниматоры Центра культуры и творчества "Тюмень" и ростовые куклы от магазина постоянных распродаж "Галамарт". Главным призом стал детский планшет, который также нашел своего обладателя.

Напомним, в рамках проекта "Время чудить" прошла серия мастер-классов в Домах культуры "Водник", "Орфей", "Торфяник" и других. Жителям города предлагали освоить разные виды мастерства: роспись, шитье, изготовление елочных игрушек.

Также тюменцы писали новогодние истории, которые приключились с ними в предпраздничные и праздничные дни. Участникам проекта выдавали купоны, благодаря которым можно было испытать удачу в розвгрыше призов от партнеров проекта, среди которых магазин постоянных распродаж "Галамарт", торговая марка "Таежный дар", сеть школ иностранных языков "Еврошкола", батутный центр "Атмосфера", магазин подарков "GiftIdea", развивающий центр "Андерсен", проведение праздников "Счастливое место", школа математики "Uniqumkids" и парк интерактивных чудес "Эврика".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.