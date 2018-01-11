Для пожилых одиноких тюменцев продолжают собирать подарки к новогодним праздникам

В Тюмени ежегодная благотворительная акция "Новый год для всех!" продлится до 15 января. Благодаря ей сотни одиноких пожилых тюменцев получают подарки к празднику — сладкие презенты, елочные украшения, продуктовые наборы, теплые вещи, открытки.

Акцию проводят волонтеры Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" и Областного геронтологического центра совместно с крупными компаниями и корпоративными командами добровольцев Тюмени.

Экипажи волонтеров уже с декабря 2017 года адресно поздравляют пожилых людей с Новым годом и рождественскими праздниками. На этот раз они навестили тюменцев в образе сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Были и совместное украшение елки, новогодние посиделки и развлекательная программа от волонтеров отряда досуга 55+.

В прошлом году в дни подобной акции поздравили более 500 одиноких дедушек и бабушек. В этом году активисты хотят навестить еще больше одиноких людей. Поэтому традиционная акция продлится до понедельника.

Каждый желающий еще может принять в ней участие и передать презент на Старый Новый год пожилым людям, у которых нет родных и близких. "К каждому подарку можно приложить небольшую открытку с пожеланием здоровья и всего хорошего в новом году. Пожилые люди перечитывают поздравления по несколько раз и бережно хранят их", — рассказывают в Областном геронтологическом центре.

Есть несколько способов совершить доброе дело:

Подготовить новогодний подарок (кондитерские изделия, продукты длительного хранения, сувениры, косметические наборы, посуда, текстиль, мелкая бытовая техника и т.п.) и вручить его одинокому пожилому человеку или инвалиду лично со специалистом Областного геронтологического центра или передать через организаторов (пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, кабинет №10, отдел по связям с общественностью, пн.–пт. 08:00–16:30).

Зачислить благотворительное пожертвование на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ОАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: Целевое благотворительное пожертвование в рамках Акции "новый год для всех!", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").

Все собранные в результате реализации проекта пожертвования будут переданы на приобретение новогодних подарков, а принятые сувениры, сладости и прочие приятные мелочи будут скомплектованы и вручены одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья — тем, кто особо нуждается во внимании и заботе.

Подробную информацию об условиях проекта можно уточнить по тел. 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте togc.ru или на официальной странице во "Вконтакте".