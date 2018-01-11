В тюменском "Космосе" выступят юные звезды города

Конкурс юных талантов "Звезды города" для детей от 5 до 18 лет пройдет в Тюмени 14 января. Цель проекта – найти талантливых ребят, чтобы помочь им развить их творческий потенциал.

Ребята будут распределены по трем возрастным категориям и выступят в четырёх номинациях: вокал, танцы, инструментальное творчество и оригинальный жанр. Условия равные: самодеятельные исполнители будут оцениваться отдельно от профессиональных

Участвуют сольные исполнители и коллективы города Тюмени. Каждый готовит для показа одно выступление продолжительностью не более 4-х минут. Требования к конкурсным выступлениям: соответствие возрасту исполнителей, этичность содержания, эстетичность исполнения, исполнение на русском или родном национальном языке.

По итогам конкурса решением жюри будут определены лучшие исполнители, творческие коллективы в каждой номинации и возрастной категории, с присуждением звания "Победитель конкурса юных талантов "Звёзды города".

Конкурс начнется в 14:00 в молодежном театре "Космос".

Проект реализуется при поддержке семейного журнала "Егорка", Тюменского издательского дома, Общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской области и PR-агентства "Город". Группа мероприятия - здесь.