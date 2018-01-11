Фонд обязательного медстрахования сообщил, кому в этом году положена бесплатная диспансеризация

Выявить риски и оценить состояние организма жители Тюменской области могут при диспансеризации в поликлиниках по месту жительства. Пройти комплексное обследование можно совершенно бесплатно.

По информации ТФОМС Тюменской области, в этом году бесплатно пройти диспансеризацию могут все, кто родился в указанные годы: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Регулярная диспансеризация позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета - наиболее распространенных причин инвалидности и преждевременной смерти населения, отмечают врачи.