В усадьбе Колокольниковых пройдет новогодняя ярмарка

В Тюмени 16 и 17 декабря в музее "Усадьба Колокольниковых" состоится новогодняя ярмарка. На ней тюменцы могут подобрать подарки для родных и друзей из уникальных изделий ручной работы, сувенирной продукции и елочных украшений.

Детей на ярмарке ждет встреча с Петрушкой и другими сказочными персонажами. Кукольное представление "Заколдованная Королевна" состоится 16 декабря в 12:00 и 15:00. Стоимость билета на представление: 150 руб.