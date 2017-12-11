В усадьбе Колокольниковых пройдет новогодняя ярмарка

13:40 11 декабря 2017
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В Тюмени 16 и 17 декабря в музее "Усадьба Колокольниковых" состоится новогодняя ярмарка. На ней тюменцы могут подобрать подарки для родных и друзей из уникальных изделий ручной работы, сувенирной продукции и елочных украшений.

Детей на ярмарке ждет встреча с Петрушкой и другими сказочными персонажами. Кукольное представление "Заколдованная Королевна" состоится 16 декабря в 12:00 и 15:00. Стоимость билета на представление: 150 руб.

Теги: ярмарка , подарки , музей , Новый Год
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