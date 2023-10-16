В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

21 октября для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок, помимо продуктов питания от фермерских и личных подсобных хозяйств, на прилавках будет представлена продукция ремесленников, собщает адмнистрация города.
Ярмарочные ряды, как и прежде, будут работать на 4 площдках:
♦ улица Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов;
♦ Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов;
♦ улица Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;
♦ проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов.
Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.
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