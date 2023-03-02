Мастера Тюменской области представляют регион на выставке в Москве

Фото с сайта ТМПО

С 1 по 5 марта 2023 года в Москве проходит крупнейшая в стране Выставка-ярмарка народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2023". Выставка организуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В выставке принимают участие свыше 700 художников и мастеров, а также ремесленников и творческих объединений из 50 регионов России.

Тюменская область представлена наиболее знаменитыми местными ремеслами – урало-сибирской росписью, резьбой по кости и лоскутным шитьем. В выставке участвуют мастера из Тюмени Марина Коба, Надежда Еремеева и Эльвира Иванова, сообщает пресс-служба ТМПО.

Поездка Тюменской делегации состоялась благодаря поддержке Департамента культуры Тюменской области и ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".