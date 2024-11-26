Эксперты признали 13 ковров изделиями народных художественных промыслов Тюменской области

В Тюменской области возобновил работу художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. Так, на недавнем заседании они рассмотели заявление ООО "Тюменский махровый ковер" об отнесении их коваров к изделиям народных художественных промыслов.

На экспертизу было представлено 13 изделий. Консультант совета – член Союза художников России по направлению "декоративно-прикладное искусство" Ольга Козловская в своем заключении отметила, что ковры в полной мере принадлежат художественно-стилевой и образной системе традиционного промысла "Тюменский махровый ковер":

В большей части ковры выполнены по рисункам, собранным у мастериц, создавших ковры, в результате этнографических сборов в селах юга Тюменской области в период конца ХХ — начала XXI века известным собирателем, историком и хранителем тюменского ковра Н.И. Сезёвой и директором ООО "Тюменский махровый ковер" Н.Ю. Денисовой.

Также в коллекции представлены ковры в авторстве современных художников ткачества, которые сохраняют образный строй традиционного тюменского ковра и развивают традицию – в вариациях цветового решения, композиции и оригинальных цветочных мотивов.

В отдельных ковровых изделиях использован традиционный для тюменских ямских ковров рисунок с головами коней, использовавшийся в качестве свадебного подарка молодым. Все представленные ковры соответствуют критериям целостности, пропорциональности, выразительности цветового решения, демонстрируют высокий уровень образно-эмоционального замысла.

По мнению Козловской, технические приемы представленных ковров соответствуют уникальной тюменской технологии: пряжа спрядена вручную из шерсти местных овец, окрашена традиционным способом кислотными красителями, а ткачество производится на горизонтальных станках "кроснах", как это делалось столетия назад. В них продемонстрированы исполнительское мастерство, художественный профессионализм и глубокое понимание традиции.

Таким образом, 13 махровых ковров, созданных на предприятии "Тюменский махровый ковер", официально отнесены к изделиям народных художественных промыслов Тюменской области. Они будут рекомендованы художественно-экспертным советом в Минпромторг России для регистрации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства на федеральном уровне.