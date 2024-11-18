Пешеходная улица Тюмени в декабре превратится в ковровую

Фестиваль тюменского ковра в честь его 300-летия проведут на улице Дзержинского 7 декабря, сообщили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

Генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев отметил, что фестиваль проходит в третий раз, но именно в этом году он особенный: в юбилейный год в Тюмени состоялись множество событий, затрагивающих историю тюменского ковра: встречи с хранителями народного промысла, экскурсии на фабрики, всевозможные ярмарки и презентации, создание визуальных ковровых решений в городской среде. "Сибирский фестиваль тюменского ковра – это особенный праздник, который даст горожанам уникальную возможность изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы и творческий процесс", – считает Краев.

Программа фестиваля уже известна. В полдень на пешеходной улице откроют ковровые фотозоны, выставки изделий, начнутся театрализованные экскурсии, которые познакомят слушателей с историей тюменского ковроткачества. Торжественное открытие праздника – "чудо рождения ковра" – начнется в 15:00. В театральной зарисовке актёры будут "играть" с нитями так, что на свет появится ковер и его декоративные элементы. Гостям обещают горячий ча от тюменских купчих, наигрыши баяниста хороводы, новую коллекцию одежды из тканей камвольно-суконного комбината, ну и, конечно же, – настоящие тюменские ковры.