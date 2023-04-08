Благотворительный маркет пройдет в Тюмени

Во дворце творчества и спорта "Пионер" 13 апреля в 17:00 состоится благотворительный маркет, вход свободный. Учащиеся университетов и колледжей области — участники 28-й Областной студенческой весны — поделятся своим творчеством.

На ярмарке студенты представят одежду, украшения, посуду, картины собственного производства. Посетители могут выбрать любой понравившийся товар и приобрести за символическую стоимость.

Вырученные денежные средства организаторы отправят в фонд помощи животным "Потеряшки".

"Мы знаем, что среди участников есть те, кто занимается прикладным творчеством — вяжет, плетет, рисует, лепит. Поэтому решили провести не просто ярмарку, а совместить событие с полезно социальным делом. Ребята откликнулись: некоторые специально подготовили изделия на продажу. Радует, что наши участники открыты к добрым поступкам и готовы прийти на помощь тем, кто нуждается", — рассказала корреспонденту Мойпортал.ру Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна".