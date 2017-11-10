ТПАТП №1 заплатит упавшей в автобусе тюменке

В Тюмени перевозчик выплатит компенсацию травмировавшейся в автобусе пожилой женщине.

Инцидент произошел 6 марта в автобусе №85. 65-летняя тюменка села в него на остановке "Бакинских комиссаров", автобус быстро и резко тронулся. Из-за этого женщина упала, ударившись головой о стенку автобуса, а левой рукой о расположенное впереди сидение. Сначала женщина хотела обойтись без медицинской помощи, но рука опухла, и на следующий день она была вынуждена обратиться в больницу. У нее диагностировали ушиб головы и разрыв сухожилия, что является вредом здоровью средней тяжести.

В итоге суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью, его лишили водительских прав на полтора года. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, также по решению суда ТПАТП №1 выплатит женщине компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.